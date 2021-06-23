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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

- Olay yerinden detaylar - Polisin olay yerinde inceleme yapması Adana 'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldüADANA (AA) - Adana 'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.Çukurova Caddesi'nde yürüyen Mustafa Ok (56), aralarında husumet olduğu iddia edilen İsmail T. ile karşılaştı.Yaşanan tartışma sonrasında silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Ok, ağır yaralandı.Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Ok, kurtarılamadı.Polis ekipleri olayın ardından otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı Saldırı Saldırı 

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