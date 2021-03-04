ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
- Yaralının ambulansa taşınması - Olayın yaşandığı binadan görüntü - Ambulanstan görüntü - Olay yerindeki polis aracından görüntü Adana 'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandıADANA (AA) - Adana 'da tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.İddiaya göre, Sezai Ö. boşandığı eşi Ayşe A'nın yaşadığı merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti.Sezai Ö. ile evde bulunan Cem A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Daha sonra çıkan kavgada Cem A, Sezai Ö'ye tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı.Bacaklarından yaralanan ve durumunun ağır olduğu belirtilen Sezai Ö, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis, şüpheli Cem A'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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