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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

- Olay yeri - Ekiplerin olay yerinde incelemede bulunması Adana 'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandıADANA (AA) - Adana 'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi tedaviye alındı.Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir bankta oturan Muhammet Saydam'ın yanına gelen zanlı, tabancayla ateş ettikten sonra otomobille olay yerinden kaçtı.Olayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Ağır yaralanan Saydam, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis Bild Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Saldırı 

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