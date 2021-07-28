Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü bir kişi yaralandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü bir kişi yaralandı

ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü bir kişi yaralandı

- Olay yeri - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasıADANA (AA) - Adana 'da hafif ticari araçtan ateş açılması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'nde, bir iş yeri önünde bulunan Halil Doğan ile Fevzi Atmaca'ya, plakası tespit edilemeyen hafif ticari araçtan tabancayla ateş açıldı.Silahlı saldırıda yaralanan Doğan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Atmaca ise özel bir hastaneye kaldırıldı.Atmaca burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipleri delil toplama çalışması yaptı.Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Hastane Ticari Araç Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı