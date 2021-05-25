Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi

ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi

- Olay yeri - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları - Olay yerinde bulunan mermi ve eşyalarSilahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri yaşamını yitirdiADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.Gülbahçesi Mahallesi 13318. Sokak'ta yürüyen, arkadaş oldukları öğrenilen Zidan G. ve Murat T'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Zidan G. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, Murat T'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis ekipleri, olayın ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hastane Sağlık Ekibi Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement