ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı
- Olay yeri - Yerdeki bıçak - Polisin olay yeri incelemesiSilahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi'ndeki evinin önünde arkadaşı olduğu iddia edilen M.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.Yaralanan kişi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, şüpheli M.K. ise olayın ardından kaçtı.Polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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