ADANA - Şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi

- Selin oluşturduğu tahribat - Muhtar Mustafa Akça ile röportaj Adana 'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkilediADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle iki balık çiftliği ve bazı tarım alanlarında hasar oluştu.Şiddetli yağış Acarmantaş Mahallesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi.İki balık çiftliği ve bazı tarım alanlarında zarara yol açan yağış nedeniyle trafikte de aksama oldu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım