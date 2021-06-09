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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi

ADANA - Şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi

- Selin oluşturduğu tahribat - Muhtar Mustafa Akça ile röportaj Adana 'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkilediADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle iki balık çiftliği ve bazı tarım alanlarında hasar oluştu.Şiddetli yağış Acarmantaş Mahallesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi.İki balık çiftliği ve bazı tarım alanlarında zarara yol açan yağış nedeniyle trafikte de aksama oldu.

Tarım Şiddetli Yağış 

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