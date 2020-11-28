ADANA - Şehit polis Ömer Faruk Tekağaç'ın cenazesi memleketi Mersin'e gönderildi
- Adana Adli Tıp Kurumu binası - Adli tıp önünde bekleyen polis ekipleri ve cenaze aracı - Cenaze aracının Adli tıp biriminden ayrılmasıGÜNCELLEME - Mersin'de polisleri taşıyan midibüs devrildi: 1 şehit, 4 yaralı - Şehit polisin cenazesi Adana 'daki otopsi işlemlerinin ardından Mersin'e gönderildiADANA (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, şarampole devrilen midibüsteki bir polis şehit oldu, 4 polis yaralandı.Tarsus Cezaevi Kurumları Kampüsüne hükümlü bırakan polis ekibinin 33 BVY 70 plakalı midibüsü, dönüş yolunda Alifaki Mahallesi'nde kontrolden çıktı.Şarampole devrilen araçtaki 5 polis, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Ömer Faruk Tekağaç, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Tekağaç'ın cenazesi, otopsi işlemleri için gönderildiği Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Mersin'e uğurlandı.Şehit polisin cenazesi, Mersin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki törenin ardından Anamur ilçesinde toprağa verilecek.İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de yaralı polisleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret edip durumları hakkında bilgi aldı.
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