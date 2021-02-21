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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
ADANA - Şehit kabirlerinin de arasında olduğu 79 mezar tahrip edildi

ADANA - Şehit kabirlerinin de arasında olduğu 79 mezar tahrip edildi

- Mezarlık girişi - Tahrip edilen şehit ikiz polislerin kabrinden görüntüler - Şehitlerin babası Ali Oruç'un gözyaşı içinde konuşması - Tahrip edilen diğer mezarlar - Mezarlıktaki vatandaşlarADANA (AA) - Adana 'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verildi.
Merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan 79 kabrin taşları tahrip edildi.Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri mezarlık ve çevresinde inceleme başlattı.Yakınlarının mezarlarının tahrip edildiğini öğrenerek bölgeye gidenler arasındaki şehit polis memuru ikizlerin babası Ali Oruç, gazetecilere gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet ve Mehmet'imi burada bile rahat bırakmıyor hainler. Allah'tan bulsunlar. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Bizler, 'Vatanı ve bayrağı için canını vermeye hazırız.' diyen insanlarız. Bu, şehitlere yapılacak bir şey mi?" dedi.
Polis ekiplerinin, 79 mezarın tahrip edildiği olayla ilgili araştırması sürüyor.

Polis Memuru Darbe Girişimi Gözyaşı Şehit Polis Polis Ekipleri 

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