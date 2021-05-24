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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Sarıçam'daki orman yangınına müdahale ediliyor

ADANA - Sarıçam'daki orman yangınına müdahale ediliyor

- Ekiplerin yangın bölgesine gidişi - Yanan alandan yükselen dumanlar - Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları Adana 'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorADANA (AA) - Adana 'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Alınan bilgiye göre, Kaşobası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 20 arazöz, 15 su tankı ve çok sayıda iş makinesi sevk edildi.Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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