ADANA - Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
- Yangına müdahale edilmesi - Vatandaşların yangını söndürme çalışması - Havadan müdahale Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorADANA (AA) - Adana 'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.Sarıçam ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde de sabah saatlerinde tarlada çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramış, yangın öğleden sonra kontrol altına alınmıştı.
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