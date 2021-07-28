Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
ADANA - Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ADANA - Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

- Yangına müdahale edilmesi - Vatandaşların yangını söndürme çalışması - Havadan müdahale Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorADANA (AA) - Adana 'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.Sarıçam ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde de sabah saatlerinde tarlada çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramış, yangın öğleden sonra kontrol altına alınmıştı.

Yangın Ormanlı Orman Yangını Anız Yangını Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı