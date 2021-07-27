ADANA - Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
- Yükselen dumanlar - Ormanlık alan - Yangının çıktığı alan - Yanan ağaçlar - İtfaiyenin yangın bölgesine gelmesi Adana 'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorADANA (AA) - Adana 'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Gökbuket mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazözler ve orman ekipleri yönlendirildi.Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım