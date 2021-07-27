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ADANA - Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)

ADANA - Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)

- Helikopterlerle yangına müdahale - Yangında zarar gören ormanlık alan - Yangının devam ettiği kısım - Yükselen dumanlar ve uzaktan gözüken alevler Adana 'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorADANA (AA) - Adana 'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Gökbuket mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazözler ve orman ekipleri yönlendirildi.Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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