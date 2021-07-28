ADANA - Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
- Sarıçam'da orman yangını - İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİADANA (AA) - Adana 'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopterler, arazözler ve iş makineleriyle müdahale edilen, vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Sarıçam ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde de sabah saatlerinde tarlada çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramış, yangın öğleden sonra kontrol altına alınmıştı.
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