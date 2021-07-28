Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
ADANA - Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ADANA - Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

- Sarıçam'da orman yangını - İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİADANA (AA) - Adana 'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopterler, arazözler ve iş makineleriyle müdahale edilen, vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Sarıçam ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde de sabah saatlerinde tarlada çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramış, yangın öğleden sonra kontrol altına alınmıştı.

Yangın Ormanlı Orman Yangını Anız Yangını Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı