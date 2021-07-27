ADANA - Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
- Yangının sürdüğü alan - Yangına uçak ve helikopterlerle yapılan müdahale - Yangının devam ettiği bölge - Yükselen dumanlar GÜNCELLEME - Adana Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİADANA (AA) - Adana 'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.Gökbuket mevkisinde bir tarladaki anızların yakılması sırasında alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 15 su tankı, iş makineleri ve 200 personel sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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