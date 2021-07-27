Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
ADANA - Saka kuşu avlayan kişiye 26 bin 83 lira ceza kesildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Saka kuşu avlayan kişiye 26 bin 83 lira ceza kesildi

ADANA - Saka kuşu avlayan kişiye 26 bin 83 lira ceza kesildi

- Kafes içerisindeki kuşların doğal yaşama bırakılması Adana 'da saka kuşu avlayan kişiye 26 bin 83 lira ceza kesildiADANA (AA) - Adana 'da saka kuşu avlayan kişiye 26 bin 83 lira ceza uygulandı.Karaisalı ilçesi Salbaş mevkisinde saka kuşu avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Ekipler, durumundan şüphelendiği motosikletli kişiyi durdurdu. Motosiklette tuzak, ses cihazı ve kafes içerisinde 25 saka kuşu ele geçirildi.Kaçak avlanan kişiye 26 bin 83 lira ceza kesildi.Kuşlar, ekiplerce doğal ortamına bırakıldı.

Harekete Geç Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı