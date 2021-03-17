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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Saimbeyli-Tufanbeyli karayolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

ADANA - Saimbeyli-Tufanbeyli karayolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

- Kapanan yol (cep telefonu) - Yolun açılmasını bekleyen araç ve vatandaşlar (cep telefonu) Adana 'da Saimbeyli - Tufanbeyli karayolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandıADANA (AA) - Adana 'da Saimbeyli - Tufanbeyli karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, Saimbeyli ilçesini Tufanbeyli'ye bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Saimbeyli - Tufanbeyli karayolu trafiğe kapandı.Saimbeyli'den Tufanbeyli istikametine giden araçlar, kar yağışı nedeniyle yol kenarında bekletiliyor.

Cep Telefonu Kar Yağışı 

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