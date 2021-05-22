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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ADANA - Sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

- Polisin bir evde arama yapması - Ele geçirilen sahte içkiler - Operasyonda ele geçirilen kaçak ürünlerin fotoğrafı Adana 'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 5 şüpheli yakalandıADANA (AA) - Adana 'da düzenlenen sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yapan ve sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı.Ekipler, 5 şüpheliye ait 2 ev, 2 iş yeri ve bir araçta arama yaptı.Aramalarda, 742 litre sahte içki, kaçak 2 bin 600 litre akaryakıt, 748 kilogram nargile tütünü, nargile tütünü yapımında kullanılan 15 litre gliserin ve 20 litre aroma ile 26 bin 800'ü dolu 206 bin 800 makaron ele geçirildi.Polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sahte İçki Kaçak Karya Akalan Kaçakçılık 

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