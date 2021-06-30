ADANA - Refüjdeki ağaca çarpan otobüsün şoförü yaşamını yitirdi
- Otobüste oluşan hasar - Ekiplerin çevrede inceleme yapması Adana 'da refüjdeki ağaca çarpan otobüsün şoförü yaşamını yitirdiADANA (AA) - Adana 'da refüjdeki ağaca çarpan otobüsün şoförü hayatını kaybetti.Merkez Çukurova ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda, Zeki Tokgöz idaresindeki 01 ABR 299 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiye ağacına çarptı.Kazada, içerisinde yolcu olmayan otobüsün şoförü yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Tokgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Bulvarda aksayan trafik, otobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.
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