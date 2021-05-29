ADANA - Pozantı'da orman yangını çıktı

- Ekiplerin yangına müdahalesi - Yangın çıkan alandan görüntü Adana 'nın Pozantı ilçesinde orman yangını çıktıADANA (AA) - Adana 'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Gökbez Mahallesi Yelgirmez mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale ediliyor.
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