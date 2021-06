Gecenin yarısı kapınızı çalacak bir dostunuz var mı? Her uzattığınızda elinizi tutabilecek? Biz; her yaştan, her milletten insanı kucakladık. Hiçbir anne, hiçbir çocuk ağlamasın istedik… Zulüm ve adaletsizliğin uğradığı yerlerde masumları koruduk. Umut koyduk; yalnızlığın ve yoksulluğun adını… Haydi! Sen de karanlığa bir ışık yak. Yüreğine bir damla ümit koy… Ve bugün, bizim için “Uzat Elini” ‘UZAT ELİNİ’ her Cumartesi 12.30’da BEYAZ TV’DE…...