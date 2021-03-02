Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Polis okulların çevresinde denetim yaptı

ADANA - Polis okulların çevresinde denetim yaptı

- Polislerden görüntü - Polislerin sürücülerle konuşması - Narkotik dedektör köpeğiyle araçta inceleme yapılması - Bölgede önlem alan özel harekat polisinden görüntü - Polisin öğrencilerle konuşması ve broşür vermesi Adana 'da polis okulların çevresinde denetim yaptıADANA (AA) - Adana 'da polis ekipleri, okulların çevresindeki iş yeri ve araçları denetledi.İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ile Çocuk Şubesince, yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başlanması üzerine öğrencilerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim yaptı.Ekipler, denetim kapsamında okulların yakınındaki iş yerlerinde incelemede bulundu.Denetimlerde narkotik dedektör köpeğiyle de bazı araçlar durdurularak arama yapıldı.Polis, öğrencilere, sürücülere ve esnafa uyarılarda bulunup, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini içeren broşürlerden dağıttı.

Koronavirüs Harekat Polisi Polis Ekipleri Öğrenciler Yüz Yüze 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı