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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - Polis memuruna çarparak kaçan otomobil terk edilmiş bulundu

ADANA - Polis memuruna çarparak kaçan otomobil terk edilmiş bulundu

- Terk edilmiş halde bulunan otomobil - Ekiplerin otomobilde inceleme yapması - Otomobilin çekiciye yüklenmesi Adana 'da polis memuruna çarparak kaçan otomobil terk edilmiş bulunduADANA (AA) - Adana 'da bir polis memuruna çarparak kaçan otomobil terk edilmiş halde bulundu, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Polis ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde şüpheli buldukları 34 KF 5496 plakalı otomobil durdurmak istedi.Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekip arasında kovalamaca yaşandı.Kovalamaca sırasında motosikletli bir polis memuruna çarparak kaçan otomobil, sokakta terk edilmiş olarak bulundu.Yaralı polis memuruna, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi uygulandı.Otomobile, 4 suçtan 8 bin 600 lira ceza yazıldı. Polis, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis Polis Memuru Akalan Memur Bulduk 

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