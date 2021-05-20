ADANA - Peynir tenekesinden gümrük kaçağı cep telefonları çıktı
- Polislerin peynir tenekesini incelemesi - Peynir tenekesindeki straforların çıkarılmasıyla kaçak telefonların ortaya çıkması - Ele geçirilen kaçak telefonlar - Hafif ticari araçta ele geçirilen kaçak telefonlar Adana 'da peynir tenekesinden gümrük kaçağı cep telefonları çıktı - Bir araçta da 38 kaçak telefon bulunduADANA (AA) - Adana 'da polis, yolcu otobüsünün bagajındaki peynir tenekesinde gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında Mardin'den İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, peynir tenekesinde üzeri strafor ile kaplanmış gümrük kaçağı 15 cep telefonu buldu.Ekipler, cep telefonlarını bagaja koyduğu ileri sürülen şüpheliler K.Ö. ve İ.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan, ekipler, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği hafif ticari aracı takibe alıp merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde durdurdu. Araçta kaçak 38 cep telefonu ele geçirildi, Ö.Y. gözaltına alındı.
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