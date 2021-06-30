Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Park halindeki 3 aracın lastikleri kesildi

ADANA - Park halindeki 3 aracın lastikleri kesildi

- Polis ekiplerinin olay yeri görüntüsü - Lastikleri kesilen minibüs - Lastikleri kesilen otomobiller Adana 'da park halindeki 3 aracın lastikleri kesildiADANA (AA) - Adana 'da, park halindeki minibüs ile 2 otomobilin lastiklerine kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.
Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki araçlara zarar verildiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.Polis, park halindeki minibüs ve otomobillerin lastiklerinin bıçakla kesildiğini tespit etti.Olaya karışan şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı