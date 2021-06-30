ADANA - Park halindeki 3 aracın lastikleri kesildi
- Polis ekiplerinin olay yeri görüntüsü - Lastikleri kesilen minibüs - Lastikleri kesilen otomobiller Adana 'da park halindeki 3 aracın lastikleri kesildiADANA (AA) - Adana 'da, park halindeki minibüs ile 2 otomobilin lastiklerine kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki araçlara zarar verildiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.Polis, park halindeki minibüs ve otomobillerin lastiklerinin bıçakla kesildiğini tespit etti.Olaya karışan şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
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