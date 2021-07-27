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ADANA - Otoyolda 2 aracın ters yönde ilerlemesi helikopter kamerasına yansıdı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Otoyolda 2 aracın ters yönde ilerlemesi helikopter kamerasına yansıdı

ADANA - Otoyolda 2 aracın ters yönde ilerlemesi helikopter kamerasına yansıdı

- Helikopter ile denetimden görüntüler - Otomobillerin ters yönde ilerleyene araçların takip edilmesi Adana 'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Otoyolda 2 aracın ters yönde ilerlemesi helikopter kamerasına yansıdıADANA (AA) - Adana 'da, Kurban Bayramı sonrasında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda havadan ve karadan trafik uygulaması yaptı.Kural ihlali yapan sürücüler, helikopterle tespit edilip kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.
Otoyol üzerindeki çıkışları geçen 2 sürücünün, emniyet şeridinden araçlarıyla ters yönde ilerlemesi helikopter kamerasına yansıdı.Ters yönde ilerleyen sürücülere, ihlalleri nedeniyle 1627'şer lira ceza uygulandı.

Kamera Trafik Denetimi Emniyet Şeridi Helikopter Kışla 

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