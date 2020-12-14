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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Otomobil devrildi: 5 yaralı

ADANA - Otomobil devrildi: 5 yaralı

- 112 Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi, çocukların korkması - Polis ekiplerinin çocukları ambulansa taşıması - Araçtan aileye ait eşyaların çıkarılması - Recep Esmer'in olayı anlatması - Recep Esmer'in ambulansa binişi - Otomobilden yola saçılan eşyalar Adana 'da otomobil devrildi: 5 yaralıADANA (AA) - Adana 'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.Recep Esmer idaresindeki 34 K 4557 plakalı otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) otoyolu Tellidere çıkışında devrildi.Kazada sürücünün eşi Emine Esmer ile 4 çocuğu yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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