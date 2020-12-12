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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA/OSMANİYE/HATAY - Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği devam ediyor

ADANA/OSMANİYE/HATAY - Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği devam ediyor

ADANA/OSMANİYE/HATAY - Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor - Boş cadde ve sokaklar - Boş meydanlar - Polis ekiplerinin denetimiDoğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyorADANA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana , Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda gün boyu sessizlik hakim oldu. Adana 'da vatandaşların yoğun kullandığı bulvar, cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, denetim yaptı. - MersinMersin'de kentin işlek olduğu noktalarda akşam saatlerinde de sessizlik devam etti.Polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürdü. - HatayHatay'ın en işlek noktalarından Atatürk ve Gündüz caddelerinde sessizlik hakim oldu.Polis ekipleri, belirli noktalarda önlem alarak geçen araçları denetledi. - OsmaniyeOsmaniye'de vatandaşların yoğun bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ile Adnan Menderes bulvarlarının tenha olduğu görüldü.
Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları da boş kaldı.

Tenha Koronavirüs 

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