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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (2)

ADANA - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (2)

- Yangın bölgesinden genel ve detay - Yangına müdahale edilmesi Adana 'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyorADANA (AA) - Adana 'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Alınan bilgiye göre, Kılbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 3 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazözle yangına müdahale ediliyor.

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