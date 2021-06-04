ADANA - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (2)
- Yangın bölgesinden genel ve detay - Yangına müdahale edilmesi Adana 'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyorADANA (AA) - Adana 'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Alınan bilgiye göre, Kılbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 3 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazözle yangına müdahale ediliyor.
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