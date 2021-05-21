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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Organize suç örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

ADANA - Organize suç örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

- Özel harekat polislerinin eve baskın düzenlemesi - Özel harekat polislerinin güvenlik önlemleri alması - Adli tıp biriminin dış görüntüsü - Gözaltına alınan zanlıların görüntüsüADANA (AA) - Adana 'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çek ve senet tahsilatı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda organize suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen kişilerin adreslerini tespit eden ekipler, söz konusu yerlere özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenledi.
Ekipler, evlerde arama yaparken bazı polisler de sokak giriş ve çıkışlarında önlem aldı.Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adli Tıp Suç Örgütü Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Polisleri Kışla 

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