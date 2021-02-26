Adana'nın tescilli şalgamı, kebap lavaşıyla birleşti

-Ekmekten görüntüler

-Ali Miraç Aşık röportaj

-Adana Kebap hazırlanması

-Kebap sunumu

-Aşık'ın kebabı yemesi



( ADANA -ÖZEL)- Şalgamlı ekmekle kebap yapan restoran, siparişlere yetişemiyor- İşletme Sorumlusu Ali Miraç Aşık:- “Müşteriler ‘Biz o gördüğümüz şalgamlı ekmekten istiyoruz’ diyor”- “Adana’da artık şalgamlı kebap diye bir kavram var” ADANA



- Adana’da kente özgü şalgam suyunu ekmek hamuruna ilave eden ve şalgamlı lavaşı Adana Kebap ile servis eden restoran, siparişlere yetişemiyor. 1 yıl önce merkez Seyhan ilçesinde açılan restoran, kente özgü Adana Kebabını ve şalgamını farklı bir sunum ile müşterileriyle buluşturmak istedi. İşletme sorumlusu Ali Miraç Aşık, ekmek hamuruna şalgam ilave edip o hamuru da lavaş şeklinde hazırlattırdı. Ortaya çıkan lavaş ekmekle Adana Kebabını servis eden Aşık, müşterilerden tam not aldı. Şalgamlı lavaş ekmeğiyle Adana Kebap’ını sosyal medyada da paylaşan Aşık, ilgi karşısında siparişlere yetişememeye başladı.

Pandemi nedeniyle sadece gel-al veya paket servis ile hizmete veren restoranı arayanlarda şalgamlı lavaş ile Adana Kebabından istiyor. “Çok güzel bir ekmek elde ettik” Ekmek hamuruna şalgam suyu ilave ettiklerinde tadında herhangi bir bozukluk olmadığını belirten Aşık, “Adana olarak biz yenilikçiliği ve çılgınlığı çok seviyoruz. Hamurun içinde tuz ve maya var. Adana’nın şalgamının içinde de sadece maya ve tuz var. Bunları ayrı ayrı koymaktansa tek bir parçada birleştirilelim diye bir fikir geldi aklımıza ve denemeye başladık. Bir iki deneme yaptık yanıldığımız bazı yerler oldu. Ancak sonunda çok güzel bir ekmek elde ettik ve bu şalgamlı ekmeği müşteriler ile paylaştık. Çok ilgi gösterdiler, herkes çok beğendi” diye konuştu.

“Biz o gördüğümüz şalgamlı ekmekten istiyoruz” Şuana kadar olumsuz herhangi bir yorum almadıklarını kaydeden Ali Miraç Aşık, daha sonra şunları söyledi: “Adana yenilikçiliğe çok açık ve bu lezzetleri tatmayı çok seviyor. Ondan dolayı da şalgamlı ekmek çok güzel oldu. Adana’ya yakıştığına inanıyorum ben Adana’da artık şalgamlı kebap diye bir kavram var. Müşteriler, biz o gördüğümüz şalgamlı ekmekten istiyoruz diyorlar. Olumsuz hiçbir yorum almadık. Lezzet olarak herkes çok beğendi. Bizde bu durumdan çok memnunuz.” “Yoğun şalgam tadı yok” Ekmeğin içerisinde aşırı şalgam tadı olmadığını anlatan Aşık, “Tadı gerçekten çok güzel, aslında çok yoğun şalgam tadı alamıyorsunuz. Çünkü odun fırınında pişiyor. Ama sonuç olarak gerçekten çok lezzetli bir ekmek ve bu ekmek zaten iyi bir Adana Kebabı ile buluştuğu zaman da sonuç muhteşem oluyor” ifadelerini kullandı.



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