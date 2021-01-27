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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’nı Pozantı ilçesinde ormanlık alanda yangın

Adana’nı Pozantı ilçesinde ormanlık alanda yangın

Yanan ormanlık alandan genel ve detay görüntüler

Bild Ormanlı Yangına Müdahale 

-İtfaiye aracının gelmesi

( ADANA ) - ADANA

- Adana’nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangın, Pozantı ilçesine bağlı Konacık Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Alınan bilgiye göre, bölgede yaşayan vatandaşlar yangın çıktığını görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar itfaiye gelene kadar yangına kendileri müdahale etti. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye de yangına müdahalesine başladı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. (CNK-
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