ADANA - Nehirde erkek cesedi bulundu

- Girne Köprüsü üzerinde bekleyen polis ve dalgıç ekibi - Dalgıçların Seyhan Nehrindeki erkek cesedini kıyıya çıkarma çalışması Adana 'da nehirde erkek cesedi bulunduADANA (AA) - Adana 'da, Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.Turhan Cemal Beriker Bulvarı Girne Köprüsü'nden geçen vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde bir ceset olduğunu fark etti.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.Ekiplerce kıyıya çıkarılan erkek cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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