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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - Motosiklet yayaya çarptı: Biri bebek 4 yaralı

ADANA - Motosiklet yayaya çarptı: Biri bebek 4 yaralı

- Kaza yeri - Yaralılardan görüntü - Yaralıların ambulansa taşınması Adana 'da motosiklet yayaya çarptı: Biri bebek 4 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçesinde motosikletin yayaya çarptıktan sonra devrilmesi sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.Emirhan Sarı'nın kullandığı 33 NA 422 plakalı motosiklet Şehitler Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hülya G. ve bebek arabasında bulunan torunu 1 yaşındaki Efla A. ile Sonay Y'ye çarptı.Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Motosiklet sürücüsünün de aralarında bulunduğu yaralılar, Adana 'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Hülya G'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bebek Hastane Bebek Arabası 

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