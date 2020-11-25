Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

ADANA - Mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

- Yangının çıktığı mobilya atölyesi - İtfaiyenin gelmesi ve yangına müdahalesi - Çevre iş yerlerindeki çalışanların malzemelerini bölgeden uzaklaştırması - Yanan işyerinden yükselen yoğun duman alevler - Soğutma çalışmaları - Hasar gören kerestelerin taşınması - Polisin iş yerinde incelemede bulunması Adana 'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden olduADANA (AA) - Adana Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki mobilyacılar sitesinde bulunan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Atölyedeki yanıcı maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın nedeniyle hasar oluşan mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Mobilyacılar Sitesi Mobilya Yükselen Yangına Müdahale 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement