ADANA - Mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
- Yangının çıktığı mobilya atölyesi - İtfaiyenin gelmesi ve yangına müdahalesi - Çevre iş yerlerindeki çalışanların malzemelerini bölgeden uzaklaştırması - Yanan işyerinden yükselen yoğun duman alevler - Soğutma çalışmaları - Hasar gören kerestelerin taşınması - Polisin iş yerinde incelemede bulunması Adana 'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden olduADANA (AA) - Adana Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki mobilyacılar sitesinde bulunan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Atölyedeki yanıcı maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın nedeniyle hasar oluşan mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi.
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