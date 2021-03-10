ADANA - Miraç Kandili idrak edildi

- Hacı Sabancı Merkez Camisi görüntüsü - Kur'an - ı Kerim tilaveti görüntüsü - Mevlit ve vaaz görüntüsü Adana 'da Miraç Kandili idrak edildiADANA (AA) - Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde maske ve mesafe kurallarına göre düzenlenen kandil programı Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlit okunan ve vaaz verilen programa vatandaşlar katıldı.
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