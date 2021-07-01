Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - Mersin'de 2 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı

ADANA - Mersin'de 2 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı

- Şüphelinin Adana Adli Tıp Birimine getirilmesiMersin'de 2 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen zanlı Adana 'da yakalandıADANA (AA) - Mersin'de tartıştığı 2 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli Adana 'da gözaltına alındı.İddiaya göre, Toroslar ilçesinde B.K. (23) ile K.A. (19) ve B.K. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü.B.K, tabancayla K.A. ve B.K'ye ateş açıp motosikletle kaçtı.Bacaklarından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Polis, zanlı B.K'nin Adana 'ya kaçtığını belirledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Yurt Mahallesi'nde yakaladı.Zanlı, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürüt

Hastane Akalan Altın Gözaltı 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı