Adana merkezli 'tefeci' operasyonunda yakalanan 6 zanlı serbest bırakıldı
Adana merkezli "tefeci" operasyonunda yakalanan 6 zanlı serbest bırakıldı - Adana merkezli "tefeci" operasyonu - Zanlıların emniyetten çıkışı - Zanlıların polis araçlarına bindirilmesi Adana merkezli "tefeci" operasyonunda yakalanan 6 zanlı serbest bırakıldıADANA (AA) - Adana ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen kişilere yönelik 17 Mart'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerin 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere tamamı serbest bırakıldı.Polis, tefecilik yaparak yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen gruba yönelik operasyonda, 9 zanlıyı Adana ve Kahramanmaraş'ta yakalamış, şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilmişti.
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