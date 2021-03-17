Adana merkezli tefeci operasyonu

Zanlıların adli tıp birimine girişleri ve çıkışları
( ADANA )- Tefecilik yaparak 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ve mağdurların mal varlıklarına el koydukları belirlenen aralarında bir doktorunda bulunduğu 9 kişinin yakalanmasına yönelik Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi ADANA
- Adana'da tefecilik yaparak 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ve mağdurların mal varlıklarına el koydukları belirlenen aralarında bir doktorun da bulunduğu 9 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tefecilik suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında A.T. isimli şahsın 7 şahıs ile birlikte hareket ederek tefecilik yaptıkları, bir özel tıp merkezinde çalışan Dr. H.B'nin parasını tefecilik suçunda çalıştırdıkları tespit edildi.Tefecilik yaparak 2 milyon lira haksız kazanç temin eden ve mağdurların mal varlıklarını zorla elinden alan 9 şüpheliye yönelik Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.
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