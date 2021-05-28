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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Adana merkezli PKK/KCK operasyonuna 4 tutuklama

Adana merkezli PKK/KCK operasyonuna 4 tutuklama

Zanlıların emniyetten çıkışı

( ADANA )- Adana merkezli 3 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4’ü tutuklandı. ADANA

Adli Kontrol Yerel Seçimler Terör Örgütü Avcılık Yerel Seçim 


- Adana merkezli 3 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden, aralarında DBP Eş Genel Başkan Yardımcısının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik olarak yaptığı çalışmalar kapsamında HDP’li bir şahsı gözaltına aldı. Bu şahsın ‘HDP, PKK’nın siyasi kanadıdır’ ifadesinden yola çıkan ekipler araştırmayı derinleştirerek, PKK/KCK’nın ideoloji doğrultusunda teorik eğitim veren ve eğitim gören kişileri tespit etti. Terör ekipleri geçen 24 Mayıs Pazartesi günü Adana merkezli Şırnak ve Tunceli’nin de bulunduğu 3 ilde yaptığı operasyonda DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı M.Ş.T'nin de aralarında bulunduğu 5’i kadın 1’i çocuk olmak üzere toplam 18 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı M.Ş.T., 2019 yılındaki yerel seçimlerde HDP Adana Sarıçam ilçesi adayı D.A., HDP Adana İl Yönetiminden M.Y., B.G., Ş.E. ve DBP Adana İl Eş Başkanları M.Y. ile Ş.E., DBP Adana İl Başkan Yardımcısı H.K. da gözaltına alındı. HDP kapatılırsa DBP üzerinden siyasete devam edeceklermiş Operasyon sonucu gözaltına alınan şahısların ifadelerinde HDP’nin kapatılması durumunda siyasi faaliyetlerine DBP üzerinden devam edeceklerini söyledikleri öğrenildi. Örgüt ideoloji doğrultusunda verilen eğitimlerin ise 2017-2018 yıllarında DBP Adana İl Başkanlığı’nda verildiği öne sürüldü. Şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı M.Ş.T.’nin yanı sıra İ.A., C.G., J.S. tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest, 10 kişide savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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