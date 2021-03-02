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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Adana merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 53 gözaltı

Adana merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 53 gözaltı

- Ele geçirilen para, silah ve dijital malzemelerin sergilenmesiGÜNCELLEME - - Şüphelilerin banka hesaplarından son 6 ayda 87 milyon 300 bin liralık işlem yapıldığı belirlendiGÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİADANA (AA) - Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6'sı kadın 53 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik 6 ay önce çalışma başlattı.Ekip, kimliklerini ve adreslerini belirlediği 72 şüpheliyi yakalamak için Adana 'nın yanı sıra İzmir ve Osmaniye'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, elebaşı olduğu öne sürülen İbrahim D. ile 6 kadının da aralarında olduğu 53 zanlı yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 100 avro, 73 bin lira, ruhsatsız 2 tabanca, 83 mermi, 1 uçaksavar mermisi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.Öte yandan, şüphelilere ait 199 banka hesabından son 6 ayda 87 milyon 300 bin liralık işlem yapıldığı tespit edildi.Mahkemece zanlıların banka hesaplarına bloke konuldu, araçlarının ve taşınmazlarının satışına yönelik de tedbir kararı uygulandı.

Uçaksavar Mermisi Banka Hesabı Suç Örgütü Şafak Vakti Uçaksavar 

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