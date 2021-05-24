Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK’nın siyasi alan yapılanmasına operasyon

-Özel harekatın koçbaşıyla kapıyı kırıp operasyon düzenlenmesi

-Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan özel harekattan genel ve detay görüntüler

-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi



( ADANA )-Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK soruşturmasında siyasi alan yapılanmasında faaliyet yürüttükleri, kırsala aktarım faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen aralarına HDP ile DBP mevcut ve eski yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi- Haklarında gözaltı verilen şüphelilerin, HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını paravan olarak kullanarak terör örgütü adına, kundaklama, EYP atma , Molotof kokteyli atma ve yasadışı eylem ve faaliyetlerinde bulunduklarını belirtildi ADANA



- Adana’da merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada HDP ile DBP mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK’ın siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, kırsala aktarım faaliyetlerinde bulundukları 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana merkezli, Şırnak ve Tunceli’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişiye yönelik yapılan operasyonda şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel Harekat Timleri söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda önce zırhlı araçlarla girip ardından uzun namlulu silahla çevrede güvenlik önlemi aldı. Alınan güvenlik önleminin ardından şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapılar kırılarak girildi. Özel Harekat içeri girdikten sonra şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi., Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin, HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını paravan olarak kullanarak terör örgütü adına araç kundaklama, pankart asman, el yapımı patlayıcı (EYP) atma, Molotof kokteyli atma ve yasadışı eylem ve faaliyetlerinde bulunduklarını öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

