ADANA - Maske takmayan sürücüye ceza uygulandı

- Sürücünün ehliyetini vermekte direnmesi - Sürücünün ceza yazmaması için polisi ikna etmeye çalışması - Sürücünün kullandığı araç - Sürücünün polisi ikna etmeye çalışması Adana 'da maske takmayan sürücüye ceza uygulandıADANA (AA) - Adana 'da maske takmayan sürücüye ceza uygulandı.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu 01 ABT 420 plakalı otomobilin sürücüsünün kimliğini kontrol etmek istedi.Ehliyetini ekiplere vermeye direnen sürücü otomobilden indirildi.Ardından kimliği ve ehliyeti kontrol edilen sürücü M.A, polisi kendisine ceza yazmaması için uzun süre ikna etmeye çalıştı.Ekipler, sürücüye maske takmadığı için 900 lira ceza yazdı.
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