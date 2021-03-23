Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Kundaklanan iki otomobilde hasar oluştu

ADANA - Kundaklanan iki otomobilde hasar oluştu

- Olay yerinden görüntüler - Zarar gören araçlardan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin kundaklanan araçları söndürmesiADANA (AA) - Adana 'da park halindeyken kundaklanan iki otomobilde hasar meydana geldi.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde, park halindeki iki otomobilden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine genel Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri diğer araçlara sıçramadan söndürdü.Hasar gören otomobillerde inceleme yapan ekipler, yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.

Bild 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement