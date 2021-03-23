ADANA - Kundaklanan iki otomobilde hasar oluştu

- Olay yerinden görüntüler - Zarar gören araçlardan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin kundaklanan araçları söndürmesiADANA (AA) - Adana 'da park halindeyken kundaklanan iki otomobilde hasar meydana geldi.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde, park halindeki iki otomobilden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine genel Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri diğer araçlara sıçramadan söndürdü.Hasar gören otomobillerde inceleme yapan ekipler, yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.
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