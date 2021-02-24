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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye para cezası

ADANA - Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye para cezası

- Polisin, adreslerde arama yapması - Kumar oyunlarında kullanılan malzemeleri - Para cezası verilen kişiler - Okey masası Adana 'da kumar oynayan ve Kovid - 19 tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye para cezasıADANA (AA) - Adana 'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye 692 bin 40 lira ceza verildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığını belirlediği kahvehane, bar ve evlerin de arasında olduğu 16 adrese baskın düzenledi.
Adreslerdeki 176 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid - 19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 692 bin 40 lira ceza uygulandı.Polis, kumar oynattığı öne sürülen 18 kişi hakkında da adli işlem başlattı.

Koronavirüs Para Cezası Kahvehane 

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