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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Kozan'da orman yangını çıktı

ADANA - Kozan'da orman yangını çıktı

- Ormanlık ve otluk alanda yangın - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi Adana 'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktıADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Alınan bilgiye göre, Akdam Mahallesi Karafakılılar mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 30 arazözle yangına müdahale etmeye başladı.

Ormanlı Orman Yangını Yangına Müdahale 

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