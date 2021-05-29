ADANA - Kozan'da orman yangını çıktı (2)

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Ormanlık ve otluk alanda yangın Adana 'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktıADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Alınan bilgiye göre, Akdam Mahallesi Karafakılılar mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 30 arazözle yangına müdahale etmeye başladı.
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