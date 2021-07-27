ADANA - Kozan'da orman yangını

- Yangının çıktığı alandan yükselen dumanlar - Yangın söndürme helikopterinin yangına müdahale etmesi - Ekiplerin yangını söndürme çalışması Adana 'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Horzum Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan helikopter, karadan da arazözlerle müdahale ettikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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