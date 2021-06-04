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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - 'Kovid-19 salgınının son bulması' beklentisiyle helva dağıtıldı

ADANA - 'Kovid-19 salgınının son bulması' beklentisiyle helva dağıtıldı

ADANA - "Kovid - 19 salgınının son bulması" beklentisiyle helva dağıtıldı - Helvaların tabaklara koyulması - Helvaların dağıtılması - Pastanenin işletmecisi Şule Kulak'ın konuşması - Helva alan vatandaşlar Adana 'da "Kovid - 19 salgınının son bulması" beklentisiyle helva dağıtıldıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde bir işletme "yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının atlatılması" beklentisiyle vatandaşlara helva dağıttı.
Kurtuluş Mahallesi'nde bir pastane tarafından helva yapıldı.Pastanenin önüne kurulan tezgahta, ücretsiz dağıtılan helvaya vatandaşlar ilgi gösterdi.Pastanenin işletmecisi Şule Kulak, AA muhabirine, kademeli normalleşme kararına sevindiklerini söyledi.

İşletmelerinin kapalı olduğu süreçte zor zamanlar geçirdiklerini anlatan Kulak, "Kademeli normalleşmeyle yeniden dükkanımızı açtık. Yaza güzel bir merhaba demek istedik ve koronavirüsün ruhuna bir helva pişirip dağıttık. Hepimiz için helva tadında tatlı bir yaz olsun istiyoruz." dedi.

Koronavirüs Muhabir Sevindik 

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