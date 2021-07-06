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ADANA - Kovalamacayla yakalanan iki şüpheliden birinin çelik yelekli olduğu belirlendi
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Kovalamacayla yakalanan iki şüpheliden birinin çelik yelekli olduğu belirlendi

ADANA - Kovalamacayla yakalanan iki şüpheliden birinin çelik yelekli olduğu belirlendi

- Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi - Yakalanan araçtan görüntü Adana 'da kovalamacayla yakalanan iki şüpheliden birinin çelik yelekli olduğu belirlendiADANA (AA) - Adana 'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan iki şüpheliden birinin çelik yelek giydiği belirlendi.Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Girne Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 BSR 166 plakalı otomobili durdurmak istedi.Polisin "dur" ikazına rağmen araçtaki şüpheliler, otomobille yoldaki dubalara çarparak kaçmaya başladı.
Otomobilin plakasının telsiz anonslarıyla diğer bildirilmesi üzerine bulvardaki kavşaklara ekipler sevk edildi.Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil Altınova kavşağında durduruldu.Ekiplerce yakalanan iki şüpheliden birinin çelik yelek giydiği fark edildi.Gözaltına alınan iki şüpheli ve otomobil detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Polis Aracı Polis Merkezi Altın Polis Ekipleri Çelik Yelek 

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